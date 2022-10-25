Житель Татарстана признался в убийстве жены при помощи гантели и ножа

Жестокая расправа произошла в поселке городского типа Камские Поляны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

58-летний житель поселка городского типа Камские Поляны подозревается в убийстве 57-летней жены. Свою вину мужчина признал. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Преступление произошло в квартире супругов 24 октября. По версии следствия, злоумышленник несколько раз ударил жену гантелью, после чего ударил ее еще и ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Утверждается, что после преступления мужчина попытался покончить с собой, но был вовремя госпитализирован.

- По предварительным данным, причиной расправы послужили внезапно возникшие личные неприязненные отношения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану.

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