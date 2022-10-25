Всего было рассмотрено 20 городов страны с населением свыше 200 тысяч человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чебоксары вошли в пятерку городов России по развитию платного паркинга. Столица Чувашии набрала 52,8 балла из 100 возможных. При оценке парковок специалисты учитывали такие критерии, как их удобство, физическая и финансовая доступность, эффективность и устойчивое развитие.

В рейтинге принимали участие 20 городов страны с население более 200 тысяч человек. Первое место заняла Москва, набравшая 74,9 балла. Следом идут Белгород (59,1 балла), Краснодар (58,5 балла) и Санкт-Петербург (52,8 балла), говорится в исследовании «Дорнадзора».

Отметим, рейтинг составлялся на основании открытых данных, размещенных на официальных сайтах регионов, соответствующих транспортных ведомств, а также сайтов компаний-операторов платных парковок.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram