В Татарстане открыли первый участок скоростного маршрута Казань - Екатеринбург

На территории Татарстана пройдет 305 километров трассы. Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

В Татарстане открыли для проезда шестикилометровый участок скоростного маршрута Казань - Екатеринбург. Этот отрезок в Актанышском районе относится к трассе М-7 «Волга» .

Там в рамках капитального ремонта автомобильной дороги увеличили количество полос с двух до четырех - это позволило повысить пропускную способность трассы вдвое и обеспечить проезд машин с более высокой средней скоростью, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»,

На данном участке также произвели ремонт пересечений со второстепенными дорогами и примыканий к ним, укрепили обочину и полосу разделения, привели в порядок трубы и кюветы для водоотвода.

Кроме того, для безопасного движения там установили 17 километров оцинкованного барьерного ограждения, дорожные знаки и сделали разметку с использованием термопластика.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram