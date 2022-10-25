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Общество25 октября 2022 10:35

В Чувашии решили запустить производство полиэтиленовых труб

Предприятие будет находиться на территории создаваемого промышленного технопарка «Новый ресурс»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На реализацию проекта уже получены инвестиции в размере 300 миллионов рублей.

На реализацию проекта уже получены инвестиции в размере 300 миллионов рублей.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Канаше решено открыть производство полиэтиленовых труб. Предприятие будет находиться на территории создаваемого промышленного технопарка «Новый ресурс». На его создание уже получены инвестиции в размере 300 миллионов рублей, сообщает Министерство промышленности и энергетики Чувашии.

Планируется выпускать современные трубы для наружных сетей водоснабжения, водоотведения, газораспределения, отопления и кабельных систем. Реализация проекта позволит создать в городе около 30 новых рабочих мест.

Запуск производства запланирован на конец 2023 года. В 2024 году проектная мощность должна составлять не менее 20 тысяч тонн труб в год.

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