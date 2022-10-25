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Общество25 октября 2022 10:07

На территории ДРКБ Татарстана появилась аллея в честь детских врачей республики

На ней установлено шесть бюстов, созданных зеленодольским скульптором
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Это знак благодарности медикам за спасение медиками юных пациентов. Фото: Минздрав Татарстана

Это знак благодарности медикам за спасение медиками юных пациентов. Фото: Минздрав Татарстана

На территории ДРКБ Татарстана в Казани появилась аллея в честь известных детских врачей Татарстана. Она была создана в знак благодарности за спасение медиками юных пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

У больницы установили шесть бюстов врачей, среди которых бюст экс-заведующего детской реаниматологией ДРКБ Игоря Закирова. Его не стало в 2020 году.

Отметим, что автором работ является зеленодольский скульптор Эдгар Филиппов.

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