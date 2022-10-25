Тукаевский район стал единственным в Татарстане, где мужчин больше, чем женщин

Разница между представителями полов в муниципалитете составляет 1,2%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По итогам последней переписи населения стало известно, что Тукаевский район - единственный муниципалитет в Татарстане, где число мужчин превышает число женщин. Первых там проживает 23 514 человек, вторых - 23 246. Разница составляет 1,2%.

Отметим, в той же Казани живут 715 300 женщин и 592 360 мужчин, а в Набережные Челнах - 296 013 и 252 421 соответственно.

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