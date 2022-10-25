В Казани автоинспекторы помогли беременной женщине вовремя доехать до роддома

Лейтенанты полиции Эмиль Хуснуллин и Олег Гурьянов. Фото: МВД по РТ

Автоинспекторы Эмиль Хуснуллин и Олег Гурьянов несли службу на одной из улиц Казани, когда к ним за помощью обратился водитель автомобиля Skoda. Мужчина объяснил, что у его беременной сестры начались роды, но он боится не успеть вовремя доехать с ней до больницы.

Полицейские оценили дорожную обстановку и решили сопроводить иномарку с роженицей до медучреждения, используя спецсигналы. Так женщина смогла оказаться в руках врачей за считанные минуты. Спустя время она родила девочку.

- Женщина от всей души поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за своевременно оказанную помощь и доброе отношение, - говорят в пресс-службе МВД по Татарстану.

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