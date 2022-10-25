На продолжение Московского проспекта в Набережных Челнах выделят 400 миллионов рублей

В общем же работы оцениваются в 1,5 миллиарда рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

План строительства продолжения Московского проспект с мостом в Набережных Челнах вошел в национальный проект «Жилье и городская среда». Благодаря этому на первый этап работ городу будет выделено порядка 400 миллионов рублей.

Кроме того, в нацпроект пошли планы татарстанского автограда по созданию объездной дороги под мостов через Мелекеску и магистральной улицы районного значения в Замелекесье. На эти цели Набережным Челнам будет направлено 79 миллионов и 60,6 миллиона рублей соответственно, сообщает «БИЗНЕС Online».

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