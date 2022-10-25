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Общество25 октября 2022 8:14

В Набережных Челнах обновили более 5,5 тысячи светильников на 75 миллионов рублей

Они намного экологичнее и экономичнее старых
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Средства были выделены из местного и республиканского бюджетов. Фото: nabchelny.ru

Средства были выделены из местного и республиканского бюджетов. Фото: nabchelny.ru

С начала года власти Набережных Челнах заменили более 5,5 тысячи уличных светильников, потратив на это в общей сложности 74,9 миллиона рублей. Вместе с тем в городе было смонтировано 99 новых шкафов управления уличным освещением, что потребовало еще 18 миллионов рублей.

Утверждается, что новые светильники экологичнее и экономичнее старых. Они потребляют в 10 раз меньше электроэнергии, что снижает нагрузку на электросети. Кроме того, светильники надежнее и прослужат около 50 тысяч часов или около шести лет, сообщают власти города.

Средства на все это были выделены из местного и республиканского бюджетов. Работы выполняли сотрудники МУП «Предприятие автомобильных дорог».

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