Жители казанского ЖК «Салават Купере» жалуются на агрессивных подростков, портящих подъезды

Чаще всего они дебоширят в чужих домах, куда попадают силой или обманным путем. Фото: Алексей ФОКИН

Жители казанского ЖК «Салават Купере» жалуются на агрессивных подростков, которые портят стены, разбивают камеры и ломают двери в подъездах домов. В ответ на замечания взрослых ребята хамят и даже высказывают угрозы, сообщает «Татарстан-24».

Чаще всего подростки дебоширят в чужих подъездах, куда попадают либо обманным путем (звонят в квартиры и говорят, что забыли ключи), либо силой, выламывая двери.

Горожане уверены, что школьники ведут себя таким образом, потому что верят в свою безнаказанность. Ведь до 14 лет за их поступки отвечают родители.

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