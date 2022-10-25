26 октября в ряде домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду

Водоснабжения не будет с 9:00 26 числа до 6:00 27 числа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 26 октября, в ряде жилых домов Советского района Казани почти на сутки отключат воду. Причина этого - проведение работ по подключению двух водопроводов, сообщили в МУП «Водоканал».

Так, с 9:00 26 числа до 6:00 27 числа без воды останутся дома по улицам: Новаторов, Губкина, Дружбы, Журналистов, Заря, Зур Урам, Каспийская, Кирпичникова, Космонавтов, Николая Ершова, Пионерская и Сибирскому тракту.

В это же время будет понижено давление воды в домах по улицам: Бари Галеева, Сергея Алексеева, Сеченова, Дружбы, 8 Марта, Журналистов, Искры, Николая Ершова, Кирпичникова, Космонавтов, Пионерская, Поповой, а также в домах по Сибирскому переулку и Сибирскому тракту.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram