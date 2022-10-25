В Казани временно ограничат движение по улице Тельмана

Перекрытие коснется как проезжей части, так и участков тротуара. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 26 октября в Казани начнут поэтапно перекрывать улицу Тельмана. Сначала – до 2 ноября – будет ограничено движение по проезжей части и тротуару возле здания №32, а потом – с 1 по 8 ноября – возле здания №29. Об этом горожан заранее предупреждает Комитет по транспорту города.

Причина перекрытия дороги – проведение работ по устройству трассы водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

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