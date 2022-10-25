25 октября жители Татарстана смогут увидеть солнечное затмение

Оно начнется около 12:40. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем во вторник, 25 октября, жители Татарстана смогут стать свидетелями солнечного затмения. Оно начнется около 12:40 и вступит в максимальную фазу примерно в 13:50.

В Казани максимальная фаза затмения составит 72%, говорят специалисты.

Однако помешать увидеть это явление местным жителям может облачная погода. Напомним, 25 числа и последующие пару дней в республике ожидается непогода: дожди, мокрый снег и гололед.

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