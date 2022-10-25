В Татарстане 80 многодетных отцов-резервистов освободили от мобилизации

Ранее в регионе отменили решение о призыве на службу людей, имеющих на иждивении трех детей до 16 лет. Фото: Адель ХИСАМОВ

В Татарстане около 80 мобилизованных резервистов вернутся домой. Соответствующее решение было принято в связи с отменой в республике решения о призыве на службу отцов, имеющих на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Количество возвращенных домой отцов могло быть и больше, но некоторые из них отказались от такой возможности. На места тех, кто все же был освобожден от мобилизации, наберут новых резервистов, сообщает «Коммерсантъ».

Отметим, что многодетным отцам-резервистам необходимо написать заявление об отсрочке от мобилизации и представить свидетельства о рождении детей.

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