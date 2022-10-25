Парень из Татарстана подозревается в обмане двух пенсионерок из Чувашии на 300 тысяч рублей

Личности сообщников парня устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19-летний уроженец Бугульмы подозревается в мошенничестве в отношении двух пенсионерок из Чувашии. По данным МВД по республике, в преступной схеме он исполнял роль курьера – забирал у обманутых женщин деньги и перечислял их сообщникам.

Утверждается, что 83-летняя жительница Чебоксар и 86-летняя жительница Новочебоксарска лишились 300 тысяч рублей. Женщины поверили аферистам, утверждавшим, что их близкие попали в ДТП и нуждаются в помощи, после чего передали деньги подъехавшему курьеру.

Потерпевших могло быть и больше, но четверо пенсионеров вовремя поняли, что имеют дело с мошенниками, и прервали свое общение с ними.

Личности сообщников парня устанавливаются.

- В отношении задержанного бугульминца следствием двух территориальных отделов внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество», - говорят правоохранители.

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