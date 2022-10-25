Каждому военнослужащему выдают по 20 тысяч рублей от мэра города и по вещмешку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 25 октября, из Набережных Челнов в Казань отправится очередная группа мобилизованных резервистов. Они уже начали прибывать на пункт сбора.

Каждому военнослужащему выдают по 20 тысяч рублей от мэра города Наиля Магдеева, вещмешки с предметами первой необходимости и резиновые утепленные сапоги.

- Сапоги закупил город за счет средств перечисленных в фонд поддержки мобилизованных, - говорят в Исполкоме татарстанского автограда.

Напомним, ранее Магдеев предложил освободить мобилизованных от имущественного налога и рассмотреть возможность льготного проезда для их семей на общественном транспорте.

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