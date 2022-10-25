В Татарстане стартовала «Осенняя неделя добра»

Основная задача программы заключается в привлечении как можно большего числа людей в добровольческую деятельность. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В понедельник, 24 октября во всех районах и городских округах Татарстана стартовала всероссийская акция «Осенняя неделя добра». Она будет проходить в республике вплоть до 7 ноября, сообщает пресс-служба Минмолодежи региона.

В рамках акции пройдут благотворительные и развлекательные программы, направленные на развитие добровольчества в Татарстане. Их организуют по таким направлениям, как экологическое, социальное, патриотическое воспитание, волонтерство в сфере культуры, событийное и туристское волонтерство.

Самые активные участники «Осенней недели добра» получат возможность принять участие в международном форуме гражданского участия, который состоится в Москве.

Отметим, что основная задача акции заключается в привлечении как можно большего числа людей в добровольческую деятельность.

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