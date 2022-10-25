Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2022 5:18

В Йошкар-Оле «Лада Ларгус» насмерть сбила 20-летнюю девушку

Трагедия произошла у дома №95 по улице Строителей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства ДТП устанавливаются,

Обстоятельства ДТП устанавливаются,

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около шести часов вечера в понедельник, 24 октября, у дома №95 по улице Строителей в Йошкар-Оле произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Лада Ларгус» сбил 20-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по «зебре». От полученных травм пешеход скончалась на месте.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, - говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram