В Йошкар-Оле «Лада Ларгус» насмерть сбила 20-летнюю девушку

Обстоятельства ДТП устанавливаются, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Около шести часов вечера в понедельник, 24 октября, у дома №95 по улице Строителей в Йошкар-Оле произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Лада Ларгус» сбил 20-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по «зебре». От полученных травм пешеход скончалась на месте.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, - говорят в Госавтоинспекции Марий Эл.

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