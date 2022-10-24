В Татарстане на трассе Казань-Оренбург при столкновении со стоящим КАМАЗом погибла девушка-водитель

От удара об грузовик иномарку буквально сплющило. Фото: МВД по РТ

В этот понедельник, 24 октября, в Татарстане на 218 километре трассы Казань-Оренбург произошла смертельная авария.

29-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля «Рено Дастер» на неосвещенном участке дороги на скорости столкнулась с КАМАЗом. Водитель грузовика остановился со включенными габаритами из-за поломки.

В результате ДТП от полученных травм на месте погибла девушка-водитель иномарки. Известно, что в момент авария она не была пристегнута ремнями безопасности.

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