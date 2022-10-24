Зинэтула Билялетдинов может сменить Знарка на посту главного тренера «Ак Барса»

Сейчас Билялетдинов в клубе работает советником исполнительного директора по хоккейной вертикали. Фото: ak-bars.ru

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, ныне являющийся советником исполнительного директора по хоккейной вертикали, может сменить Олега Знарка на посту главного тренера казанского клуба.

Как стало известно корреспонденту «КП-Казань» от собственного источника близкого к ситуации в команде, это может произойти уже в ближайшее время, если результаты клуба не улучшатся и «Ак Барс» не начнет набирать очки в матчах с прямыми конкурентами.

Напомним, в этом сезоне «барсы» уже успели четырежды уступить «Автомобилисту» и дважды - «Металлургу». В последних восьми матчах казанский клуб потерпел семь поражений и в данный момент занимает шестое место в Восточной конференции.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева». Встреча состоится 26 октября.

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