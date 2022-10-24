У жителей Казани есть возможность увидеть фильм «Либерея. Охотники за сокровищами» за сутки до премьеры

Приключенческий боевик «Либерея. Охотники за сокровищами» выйдет в прокат 27 октября. Однако у жителей Казани есть возможность увидеть фильм на сутки раньше. Предпоказ ленты состоится 26 числа в кинотеатре «Синема 5» в ТРК «Парк Хаус».

По сюжету фильма, при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает — легендарная Библиотека Ивана Грозного существует! Но находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы!

Главный герой будет вынужден объединиться со странным незнакомцем, который утверждает, что оклад — это ключ к обнаружению Библиотеки. Помочь им в поисках и разгадать древние шифры берется красотка-филолог Арина. Теперь, чтобы обрести новые ключи-подсказки и приблизиться к разгадке, трио авантюристов нужно побывать в затерянных и опасных местах, разбросанных по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.

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