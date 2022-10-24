27 октября в прокат выходит фантастический триллер Валерия Фокина «Петрополис»

Как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с людьми?

Фантастический триллер от художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Петрополис» выходит в прокат 27 октября.

Главный герой фильма сын семьи эмигрантов из России Владимир Огнев. В начале 2000-х он живет и учится в США, где встречает свою будущую жену Анну. У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение от специального отдел ООН. Он должен заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с людьми?

Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований – отнюдь не только научная. В решающий момент от его работы будет зависеть будущее всей Земли.

- В мире альтернативной истории, где инопланетный разум диктует, как надо жить, главной темой становится доверие между людьми. Фильм дает почувствовать, чего мы сегодня стоим, чем мы живем и что с нами происходит, - говорит о картине режиссер-постановщик Валерий Фокин.

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