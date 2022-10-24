В Чувашии женщину, которая нанесла обездвиженному сожителю более 100 ударов ножом, приговорили 12,5 годам колонии

После такого мужчин смог выжить, но в итоге скончался в больнице от полученных травм. Фото: Евгения ГУСЕВА

Верховный суд Чувашии признал 57-летнюю жительницу Новочебоксарска виновной в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Жертвой женщины стал ее сожитель, сообщает следственный комитет Чувашии.

- Ее приговорили к 12,5 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, - отметили в ведомстве.

Как было доказано в суде, 2 февраля в Новочебоксарске пьяная женщина дома поссорилась со своим 56-летним сожителем. Мужчина из-за полученной ранее травмы не мог самостоятельно передвигаться. Воспользовавшись этим, разъяренная сожительница нанесла ему не менее 105 ножевых ранений, а также около 20 ударов руками и ногами, в том числе и по голове.

Мужчина был госпитализирован, но, несмотря на все усилия врачей, скончался в больнице на следующий день после произошедшего.

Как отметили в следственном комитете Чувашии, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания женщины невменяемой не имеется. Мало того, она уже ранее имела проблемы с законом и уже однажды была судима за убийство.

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