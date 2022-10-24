Ирисы из Красной книги кисти казанской школьницы войдут в ботаническую библиотеку России

Работа девочки будет представлена в мультимедийном формате 1 ноября к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее.

МТС подвела итоги всероссийского творческого конкурса «Третьяковская галерея-online», проводимого в рамках проекта «Поколение М». Работа тринадцатилетней Амиры Аи тбагиной из Казани заняла призовое место и войдет в ботаническую библиотеку России, которая будет представлена в мультимедийном формате 1 ноября к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее.

Педагоги и искусствоведы знаменитого музея изучили сотни шедевров, загруженных юными художниками со всей страны на сайт «Поколения М», и выбрали лучшие из них. Амира Айтбагина изобразила ирис – цветок с гаммой оттенков синего, фиолетового, лилового и желтого цветов, природные виды которого становятся большой редкостью и занесены в Красную книгу РТ и РФ.

- Мне нравится заниматься творчеством, экспериментировать с разными жанрами и техниками, и я мечтаю, чтобы это увлечение переросло в будущем в основную работу. О конкурсе «Поколения М» я узнала в художественной школе, где занимаюсь третий год. Посмотрела мастер-классы и загрузила несколько своих работ на сайт. Победа стала неожиданностью, такая оценка именитых педагогов очень приятна и вдохновляет, — поделилась эмоциями победительница всероссийского конкурса «Поколение М» Амира Айтбагина.

Всего победителями проекта МТС «Третьяковская галерея-online» стали 17 ребят из 16 регионов России. Работы талантливых школьников войдут в цифровую ботаническую библиотеку России, которая будет представлена к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее 1 ноября.

- Татарстанские дети в этом году активно участвовали в конкурсах «Поколения М». Так, весной по итогам предварительных прослушиваний в театральном «состязании» проекта в Поволжье Егор Уланов из Казани был рекомендован к поступлению в ГИТИС. В ботаническом конкурсе с Третьяковской галереей лучшей признана работа еще одного татарстанского участника - Амиры Аи тбагиной. Я рад, что возможностями нашего благотворительного проекта и цифровых технологий МТС пользуются все больше детей из разных уголков республики. Среди участников конкурсов – не только Казань и Набережные Челны, но и Альметьевск, Нижнекамск, Чистополь, Менделеевск, Елабуга, Агрыз, Азнакаево, — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Отметим, что для участия в ботаническом конкурсе МТС и Третьяковской галереи нужно было нарисовать в любой технике (акварель, гуашь, карандаши и другие) эскиз растений, цветов, деревьев и загрузить работу на сайт «Поколения М». Все желающие могли пройти серию бесплатных онлайн мастер-классов, где музейные педагоги рассказали о тонкостях работы акварельными красками.