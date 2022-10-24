В Казани суд вернул дело ОПГ «Тукаевские» обратно в прокуратуру

30 предполагаемым лидерам и членам группировки приговор начали было оглашать еще в декабре 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 октября Вахитовский районный суд Казани вернул в прокуратуру на доработку материалы уголовного дела ОПГ «Тукаевские». Одной из причин стала несостыковка в содержащихся в нем обвинений. То есть, по сути, речь идет о процессуальной ошибке.

Напомним, что обвиняемыми в тяжких и особо тяжких преступлениях по делу проходят 30 предполагаемых лидеров и членов группировки. Из-за такого большого количества фигурантов судебный процесс приходится вести на выезде. В декабре 2021 года им уже начали оглашать приговор, но из-за смены судьи данная процедура затянулась, в том числе по причине нынешнего возврата дела в прокуратуру.

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