Между Уфой и Казанью откроют прямое железнодорожное сообщение

Вопрос об открытии прямого железнодорожного сообщения между Уфой и Казанью уже был обсужден в феврале 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямое железнодорожное сообщение откроют между Уфой и Казанью. Об этом сообщил на совещании Правительства региона в центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам Хабирова, этот вопрос уже был обсужден в феврале 2022 года. Такой маршрут существовал, но его закрыли из-за падения спроса.

Так, ориентировочное время в пути между столицей Татарстана и Башкирии составит 15 часов. В дальнейшем оно сократиться уже до 12 часов.

Отметим, в данное время одной из главных задач Минтранса региона является Уфимское железнодорожное кольцо. В ноябре на экспертном совете будет рассмотрен его проект.

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