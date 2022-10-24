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Общество24 октября 2022 16:04

ДУМ РТ закупило 5 тонн халяльной говяжьей тушенки для мобилизованных из Татарстана

Речь идет о 14 тысяч банок
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Такая продукция долго не портится и ее удобно носить с собой. Фото: ДУМ Татарстана.

Такая продукция долго не портится и ее удобно носить с собой. Фото: ДУМ Татарстана.

24 октября на один из казанских складов поставили первую партию халяльной тушенки на сумму 2,5 миллиона рублей и весом 5 тонн. Отгруженную продукцию отправят татарстанским бойцам в зону проведения спецоперации.

Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ) всего закупило 14 тысяч банок тушенки из говядины. Это стало возможным благодаря собранным средствам в поддержку мобилизованных жителей республики. На настоящий момент удалось собрать уже более 5,1 миллиона рублей.

Напомним, ранее ДУМ РТ организовало в пунктах сбора резервистов поставку халяльного питания.

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