В Марий Эл появилась инсталляция с разбитым автомобилем

Инсталляция напоминает каждому, что дорога ошибок не прощает. Фото: УГИБДД Марий Эл

В одном из воинских частей Марий Эл появилась инсталляция с искореженной машиной. Данный объект отражает итог бездумного вождения на дорогах, сообщает пресс-служба УГИБДД республики.

Ее установили в целях профилактики нарушений правил дорожного движения военнослужащими. А также инсталляция будет напоминать лихачам о том, что ошибки на дорогах не простительны.

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