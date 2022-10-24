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Общество24 октября 2022 13:27

В Татарстане женщина организовала место для вечеринок на территории, выделенной ей для пасеки

Она также ограничила доступ местных жителей к реке
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Нарушение выявила местная природоохранная межрайонная прокуратура.

Нарушение выявила местная природоохранная межрайонная прокуратура.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Члены садового товарищества «Тверетиновка» Пестречинского района сообщили о татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру о нецелевом использовании леса. После проверки выяснилось, что женщина получила землю для ведения пчеловодства, но вместо пасеки организовала там место для вечеринок с летней верандой. Кроме того, она ограничила доступ местных жителей к реке Шемелка.

Надзорное ведомство вынесло представление в адрес главы Минлесхоза Татарстана, потребовав устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности. В числе последних оказался участковых лесничий.

Минлесхоз республики обратился в суд с требованием расторгнуть договор с женщиной и обязать ее снести постройки и привести территорию в надлежащее состояние.

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