В Марий Эл поступило 18 тысяч насадок-распылителей для назальной вакцинации от COVID-19

Интраназально вакцина может вводиться при условии, что у пациента нет насморка. Фото: Ксения Высотина

В Марий Эл поступила партия из 18 тысяч насадок на шприцы для назальной вакцинации населения от коронавируса. В скором времени они будут распределены между медучреждениями республики.

Отметим, что препарат впрыскивается с помощью насадки-атомайзера и в виде мельчайших частиц оседает внутри носовой полости. После вакцинации не рекомендуется есть и пить в течение двух часов, постараться воздержаться от чихания, сморкания и курения, сообщает Минздрав региона.

Противопоказаниями для применения данного способа вакцинации являются хронические, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, тяжелая реакция на предыдущие введения вакцины и наличие в анамнезе анафилактического шока. Также у пациента не должно быть насморка.

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