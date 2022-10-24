В Чувашии школьница залезла на дерево за перчаткой и застряла

Фото: Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии

В Цивильском районе в «скорую» поступил необычный звонок. Дети сообщили медикам, что их подруга полезла на дерево за перчаткой, а теперь не может спуститься обратно. На место оперативно выехали фельдшеры Ирина Емельянова и Егоров Андрей вместе с водителем Игорем Мефодьевым.

Ребята не смогли объяснить, где именно находятся, а потому «скорой» пришлось самостоятельно искать дерево со школьницей. В какой-то момент на встречу машине выбежал мальчик, который руками показал, куда именно нужно ехать.

Первым делом медики показали девочке, которую ветку стоит пошатать, чтобы перчатка упала на землю. После этого водитель сам залез на дерево и помог школьнице спуститься. Она не пострадала.

- После случая сотрудники скорой медицинской помощи продолжили свою работу и помогли ни одному пациенту в этот день, - говорят в пресс-службе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

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