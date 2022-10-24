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Происшествия24 октября 2022 12:21

В Чувашии двое мужчин с резиновой лодкой потерялись у реки Сура

Они решили переправиться на Нижегородскую сторону, после чего заблудились
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На поиски людей ушло несколько часов.

На поиски людей ушло несколько часов.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Около 18:30 в воскресенье, 23 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на реке Сура в Шумерлинском районе потерялись два человека. Днем они на резиновой лодке переправились на Нижегородскую сторону, после чего двинулись от первых песков до третьих. В процессе мужчины потерялись.

Поиски людей велись на мотолодке, но усложнялись темным временем суток. На то, чтобы их найти, у спасателей ушло несколько часов. В итоге все закончилось благополучно, и мужчины были доставлены на берег. Их жизни ничего не угрожает, сообщают в Чувашской республиканской поисково-спасательной службе.

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