Стоимость строительства новых мусорных предприятий в Чувашии составит 1,3 миллиарда рублей

Реализация данных проектов ожидается на основе концессионных соглашений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии строительство трех мусоросортировочных станций и объекта по утилизации твердых коммунальных отходов оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Работы по их возведению должны быть завершены до конца 2024 года, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

Мусоросортировочные станции, рассчитанные на сортировку 90 тонн отходов в год, появятся в Батыревском, Моргаушском, Канашском районах. А объект по утилизации ТКО мощностью более 100 тысяч тонн в год откроют в Новочебоксарске.

Реализация данных проектов ожидается на основе концессионных соглашений.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram