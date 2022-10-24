Стоимость строительства новых мусорных предприятий в Чувашии составит 1,3 миллиарда рублей

Реализация данных проектов ожидается на основе концессионных соглашений.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Чувашии строительство трех мусоросортировочных станций и объекта по утилизации твердых коммунальных отходов оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Работы по их возведению должны быть завершены до конца 2024 года, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.
Мусоросортировочные станции, рассчитанные на сортировку 90 тонн отходов в год, появятся в Батыревском, Моргаушском, Канашском районах. А объект по утилизации ТКО мощностью более 100 тысяч тонн в год откроют в Новочебоксарске.
Реализация данных проектов ожидается на основе концессионных соглашений.
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