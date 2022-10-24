На трассе в Татарстане иномарка попала под колеса «КамАЗа», водитель погиб на месте

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 7:10 в понедельник, 24 октября, на 39 километре автодороги Казань-Буинск-Ульяновск в Верхнеуслонском районе столкнулись автомобили Toyota и «КамАЗ». По предварительным данным, 63-летний водитель иномарки выехал на встречку, где и попал под колеса большегруза под управлением 28-летнего мужчины.

От полученных травм водитель Toyota скончался на месте. Водитель «КамАЗа» госпитализирован, сообщает ГИБДД Татарстана.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Погибшему было 63 года. Фото: ГИБДД Татарстана

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