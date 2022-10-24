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Общество24 октября 2022 12:11

В Чувашии ежедневно фиксируют порядка семи тысяч хакерских атак

Они оперативно отражаются специалистами
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Среди прочего злоумышленники пытаются вывести из строя инфраструктуру республики.

Среди прочего злоумышленники пытаются вывести из строя инфраструктуру республики.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

IT-специалисты Чувашии ежедневно фиксируют порядка семи тысяч хакерских атак. Однако ни одна из преступных попыток вывести из строя инфраструктуру республики не достигла результата - все они были отражены. Об этом в рамках первых киберучений сообщила глава Минцифры региона Кристина Майнина.

Киберучения прошли в Чувашском государственном университете имени Ильи Ульянова, на базе учебно-тренировочной платформы Ampire. В них приняли участие студенты факультета информатики и вычислительной техники, представители «Центра информационных технологий» Минцифры Чувашии и «Медицинской информационно-аналитического центра» Минздрава республики. В рамках данной программы они учились распознавать и отражать кибератаки.

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