В Чувашии ежедневно фиксируют порядка семи тысяч хакерских атак

Среди прочего злоумышленники пытаются вывести из строя инфраструктуру республики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

IT-специалисты Чувашии ежедневно фиксируют порядка семи тысяч хакерских атак. Однако ни одна из преступных попыток вывести из строя инфраструктуру республики не достигла результата - все они были отражены. Об этом в рамках первых киберучений сообщила глава Минцифры региона Кристина Майнина.

Киберучения прошли в Чувашском государственном университете имени Ильи Ульянова, на базе учебно-тренировочной платформы Ampire. В них приняли участие студенты факультета информатики и вычислительной техники, представители «Центра информационных технологий» Минцифры Чувашии и «Медицинской информационно-аналитического центра» Минздрава республики. В рамках данной программы они учились распознавать и отражать кибератаки.

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