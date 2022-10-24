ВТБ: россияне оплачивают безналично 80% покупок

По оценкам ВТБ, осенью на безналичную оплату товаров и услуг в России приходится 80% от общего розничного оборота товаров и услуг. Кроме офлайн-покупок, россияне чаще всего пользуются банковскими картами для оплаты коммунальных услуг и расчетов в интернет-магазинах.

В целом за 2022 год общий розничный оборот товаров, услуг и общепита в России прогнозируется на уровне 57 трлн рублей. Из них 77% россияне оплатят безналично – пластиковыми, цифровыми и токенизированными картами. Доля наличной оплаты снизится за год на 8 п.п. – до 20%. Еще 3% платежей будет проходить через СБП с помощью QR-кода.

По оценкам банка, банковские карты использует для офлайн-покупок от 72% до 87% клиентов (в зависимости от уровня дохода пользователя). Почти три четверти держателей карт также оплачивают ими услуги мобильной связи и ЖКХ, а 71% расплачивается картой в интернет-магазинах.

Периодически снимают наличные 68% пользователей банковских карт (в том числе три четверти состоятельных клиентов), а 60% также вносят деньги на карту. Оплачивают картой ежемесячные подписки лишь 28% владельцев карт.

- Мы фиксируем, что россияне все реже используют наличные в повседневной жизни. Широкому распространению карточных операций способствует как расширение спектра платежных методов, так и системное развитие платежной инфраструктуры в стране, даже несмотря на технологические ограничения этого года. Сегодня картой в России можно расплатиться в любой торговой точке, и многие уже привыкли к этому удобному инструменту. Дополнительно росту доли безналичных операций способствует набирающие популярность расчеты по QR-коду, - комментирует старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев.

ВТБ в 2022 году фиксирует существенный прирост спроса на карты банка. За 9 месяцев этого года банк выдал их на четверть больше, чем год назад. При этом в январе-сентябре клиенты ВТБ оформили свыше 3 млн цифровых карт, что в 4,4 раза превышает уровень прошлого года. Драйвером выступил спрос на карты платежной системы «Мир».

Pay-оборот по токенизированным картам «Мир» ВТБ вырос в 5 раз год к году: их владельцы за 9 месяцев оплатили смартфонами покупки на сумму почти 70 млрд рублей. Общий Pay-оборот по цифровым картам банка за три квартала вырос на треть к прошлому году.