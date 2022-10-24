В Набережных Челнах на неделе состоится очередная отправка мобилизованных в Казань

Военнообязанным выделят по 20 тысяч рублей, а также рюкзаки с предметами первой необходимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 24 октября, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что на неделе состоится очередная отправка мобилизованных жителей города в Казань. Каждому резервисту выплатят по 20 тысяч рублей и выдадут рюкзаки с набором вещей первой необходимости и продукты питания.

Ранее сообщалось, что Магдеев предложил освободить от уплаты налога на имущество горожан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, и рассмотреть возможность льготного проезда на общественном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кабмин Татарстана утвердил дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Они напрямую коснутся новорожденных, школьников, студентов и пенсионеров (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram