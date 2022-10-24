Вытащил тело на лестницу, а сам заперся в квартире с ружьем: жителя Казани задержали за убийство 91-летней бабушки из-за похоронных денег

Мужчину удалось задержать без единого выстрела. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В одной из квартир на улице Светлая в Казани пьяный 45-летний мужчина стал требовать у сестры и родной 91-летней бабушки 95 тысяч рублей. Пенсионерка долго откладывала эти деньги на собственные похороны.

Женщины отказали родственнику. Тогда тот избил сестру и выгнал ее на улицу. После этого мужчина принялся бить и бабушку. От полученных травм 91-летняя женщина скончалась на месте. Внук вытащил ее тело на лестничную площадку, а сам заперся в квартире с охотничьим ружьем. Однако в итоге он все-таки был задержан полицейскими.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Свою причастность к совершению данного преступления он признал. В ближайшее время должен решиться вопрос о заключении подозреваемого под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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