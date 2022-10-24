По факту гибели казанца в колодце насосной станции начата прокурорская проверка

Трагедия произошла вечером 23 октября на улице Северо-Западная. Фото: МЧС Татарстана

По факту гибели мужчины, упавшего в колодец насосной станции на улице Северо-Западная в Казани, начата прокурорская проверка. Надзорное ведомство выяснит, были ли соблюдены собственником задания и местными властями требования о недопущении посторонних на заброшенный объект.

По предварительным данным, вечером 23 октября погибший вместе с коллегой по работе зашел в заброшенное здание насосной станции в поисках лома черного металла. В какой-то момент мужчина провалился в колодец. Его тело оттуда достали спасатели.

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