В казанский центр «Доверие» за месяц обратились почти 100 членов семей мобилизованных

Получить поддержку специалиста можно в любое время по телефону: +7(843)277-00-00. Фото: Ольга Крыльцова

За месяц к специалистам психологического центра «Доверие» в Казани за бесплатной помощью обратилось 99 родственников и близких мобилизованных граждан. 61 человеку специалисты оказали экстренную помощь в момент острого кризисного настроения, сообщила на совещании в Исполкоме города председатель местного Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Отметим, что во время общения с психологом центра «Доверие» родственники военнослужащих могут поделиться не только с личными переживаниями, но и проблемами материального или бытового характера.

На личную встречу со специалистам можно прийти с 9:00 до 17:30 в отделения центра «Доверие». Кроме того, психологи круглосуточно принимают звонки по телефону: +7(843)277-00-00.

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