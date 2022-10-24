В Казани к 15 ноября планируют достроить объездную дорогу на улице Фучика

Трещина на улице Юлиуса Фучика появилась в начале октября из-за резкого падения грунтопригруза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани к 15 ноября планируются завершить строительство объездной дороги на улице Фучика в направлении улицы Академика Завойского. Там уже появились пешеходный переход, дорожная разметка, знаки и светофор. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил генеральный директор АО "Казметрострой" Марат Рахимов.

Отметим, трещина на улице Юлиуса Фучика образовалась в начале октября из-за резкого падения грунтопригруза. В короткие сроки дорожный участок был полностью восстановлен. Учитывая возможность движения грунта, городские власти приняли решение ограничить движение транспорта по данному участку.

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