За сутки коронавирус в Татарстане подтвердился еще у 150 человек

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 150 новых случаев COVID-19, госпитализировали 10 зараженных и выписали 86 переболевших вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 24 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 186 474 человек, 182 487 из которых выздоровели, а 2 005 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять 3,9%.

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