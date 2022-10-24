В Черемшанском районе иномарка на скорости вылетела в кювет и опрокинулась, погибли двое

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана
Около восьми утра в воскресенье, 23 октября, на трассе в Черемшанском районе Татарстана автомобиль Volkswagen съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки двигался на высокой скорости.
От полученных травм на месте ДТП скончался как сам водитель, так и его 34-летний пассажир. Оба они не были пристегнуты ремнями безопасности, говорят в ГИБДД Татарстана.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Трагедия произошла около 8 часов утра 23 октября. Фото: ГИБДД Татарстана
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