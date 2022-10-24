Всего проверок было проведено в 11 школах Набережных Челнов, в результате которых вынесли 10 постановлений на 25 тысяч рублей. Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал проводить внеплановые проверки в школьных столовых. Об этом он сообщил на аппаратном совещании во время доклада руководителя местного Роспотребнадзора Ильгизяра Бариева.

По мнению Магдеева, только такой метод выявит реальное положение дел на местах. Многие сотрудники школьных столовых имеют стаж работы более 20-30 лет, поэтому к неожиданному визиту проверяющих они должны быть готовы. Их территория работы небольшая и весь алгоритм действий понятен.

Отметим, всего проверок было проведено в 11 школах Набережных Челнов, в результате которых выявили 10 нарушений и наложили взысканий с виновных на 25 тысяч рублей.

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