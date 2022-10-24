Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 октября 2022 7:45

В Татарстане водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего и скрылся

По предварительным данным, на момент ДТП автомобилист был пьян
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Наезд произошел на 214 километре автодороги Казань-Оренбург. Фото: ГИБДД Татарстана

Наезд произошел на 214 километре автодороги Казань-Оренбург. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 17:05 в воскресенье, 23 октября, на 214 километре автодороги Казань-Оренбург в Альметьевском районе автомобиль Subaru сбил 38-летнего дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, 37-летний водитель иномарки был пьян, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где и наехал на человека. С места ДТП автомобилист поспешил скрыться, но в скором времени был задержан правоохранителями, говорят в ГИБДД Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram