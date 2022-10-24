В Татарстане водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего и скрылся

Наезд произошел на 214 километре автодороги Казань-Оренбург. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 17:05 в воскресенье, 23 октября, на 214 километре автодороги Казань-Оренбург в Альметьевском районе автомобиль Subaru сбил 38-летнего дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, 37-летний водитель иномарки был пьян, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где и наехал на человека. С места ДТП автомобилист поспешил скрыться, но в скором времени был задержан правоохранителями, говорят в ГИБДД Татарстана.

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