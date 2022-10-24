Мэр Набережных Челнов предложил освободить семьи мобилизованных от имущественных налогов

Работа с семьями резервистов ведется в городе уже более трех недель. Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил освободить от уплаты налога на имущество горожан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. С соответствующей инициативой он выступил в ходе еженедельного совещания в Исполкоме 24 октября.

По словам градоначальника, необходимо и дальше поддерживать семьи мобилизованных местных жителей.

- Работу нужно продолжать. Это полномочия муниципалитета, как и организация бесплатного посещения детских садов, кружков, организация бесплатного питания в школах, - отметил Магдеев.

Мэр также поручил рассмотреть возможность введения льгот на общественный транспорт для семей военнослужащих.

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