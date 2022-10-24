Первым замруководителя Исполкома Нижнекамского района стал Ильназ Мухаметьянов

Мухаметьянов имеет большой опыт в реализации химических проектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым замруководителя Исполкома Нижнекамского района по вопросам экономики, инвестиций и цифровому развитию стал Ильназ Мухаметьянов. Среди прочего он будет отвечать за взаимодействие с промышленными предприятиями, так как имеет большой опыт в реализации химических проектов.

24 октября Мухаметзянова новому коллективу представил глава района Рамиль Муллин. В ходе еженедельного совещания в Исполкоме он пожелал новому замруководителя плодотворной работы.

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