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Общество24 октября 2022 7:22

Первым замруководителя Исполкома Нижнекамского района стал Ильназ Мухаметьянов

Его уже представили новому коллективу
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мухаметьянов имеет большой опыт в реализации химических проектов.

Мухаметьянов имеет большой опыт в реализации химических проектов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первым замруководителя Исполкома Нижнекамского района по вопросам экономики, инвестиций и цифровому развитию стал Ильназ Мухаметьянов. Среди прочего он будет отвечать за взаимодействие с промышленными предприятиями, так как имеет большой опыт в реализации химических проектов.

24 октября Мухаметзянова новому коллективу представил глава района Рамиль Муллин. В ходе еженедельного совещания в Исполкоме он пожелал новому замруководителя плодотворной работы.

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