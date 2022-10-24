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Общество24 октября 2022 6:43

В начале недели в Татарстане ожидаются дожди, мокрый снег и гололед

По ночам столбики термометров будут опускаться ниже нуля градусов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ветер же в основном обещает быть умеренным.

Ветер же в основном обещает быть умеренным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале новой рабочей недели в Татарстане в основном будет облачно с прояснениями и дождливо. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер же в основном будет умеренным, говорят в Гидрометцентре республики.

Так, днем в понедельник, 24 октября, в регионе прогнозируется от +2 до +7 градусов и ветер порывами до 18 м/с. Ночью на вторник будет от -3 до +2, а днем – от 0 до +5 градусов, на дорогах возможна гололедица.

26 числа ночью обещают от -5 до 0 градусов, днем – от 0 до +5.

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