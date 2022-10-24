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Общество24 октября 2022 6:12

В Татарстане отменили решение о призыве на службу резервистов, имеющих трех детей до 16 лет

Мужчинам требуется подать заявление и предоставить свидетельства о рождении чад
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Такое решение было принято оперштабом республики 21 октября.

Такое решение было принято оперштабом республики 21 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Призывная комиссия Татарстана по мобилизации резервистов отменила решение о призыве на службу мужчин, имеющих на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет. От таких военнообязанных требуются соответствующее заявление и свидетельства о рождении чад.

Такое решение было принято оперштабом республики в пятницу, 21 октября. Глава региона Рустам Минниханов поручил организовать все необходимые для отмены призыва работы как можно скорее.

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