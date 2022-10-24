Власти Набережных Челнов поделились списком самых высокооплачиваемых профессий в городе

С начала 2022 года местными работодателями было заявлено 23,7 тысячи вакансий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах выявили самые высокооплачиваемые по последним данным профессии. Среди таковых: врач-анестезиолог-реаниматолог, геодезист, машинист бульдозера, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, машинист экскаватора и машинист трубоукладчика. Такой список 24 октября в ходе еженедельного совещания в Исполкоме города озвучила руководитель местного Центра занятости населения Татьяна Быданова.

По ее словам, наибольший спрос наблюдается на электрогазосварщиков, слесарей, стрелков, водителей, электромонтеров и наладчиков, воспитателей, инженеров, медсестер и охранников.

Ситуация на рынке труда в татарстанском автограде стабильная. С начала 2022 года работодателями было заявлено 23,7 тысячи вакансий. Безработными в городе официально числятся 1 029 человек.

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